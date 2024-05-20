Türkiye’nin 9. İyilik Treni Afganistan’a yola çıkıyor

SEL felaketinin ardından Türkiye'den yardım çağrısında bulunan Afganistan'a yardım elini Kızılay, AFAD ve sivil toplum kuruluşları uzattı. Yardım malzemelerinin olduğu 9'uncu İyilik Treni bugün yola çıkıyor. Daha önce acil ihtiyaçtan dolayı 100 adet çadırı bölgeye ulaştıran Kızılay, Afganistan Kızılayı ile kurduğu iletişimle yeni malzemeleri topladı. Kızılay ve AFAD, 1 hafta içerisinde Afganistan'da ihtiyaç duyulan temel gıda malzemeleri, kıyafet, çadır, hijyen malzemeleri ve sağlık malzemelerini hazırladı. Türk Kızılayı, bugün yola çıkacak İyilik Treni sevkiyatında 7 bin 920 adet battaniye ve 200 tekerlekli sandalyeyi ulaştıracak. Kızılay tarafından afetzedelere toplam 11.8 tonluk insani yardım malzemesi ulaştırılacak.