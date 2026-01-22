Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: “Suriye’de bölücü projelerin geleceği yoktur”

Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'de merkezi hükümetin ülke topraklarının tamamına yakınını kontrol altına alması bağlamında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı oturumda konuştu. "Son gelişmeler, Suriye hükümetinin halkı arasında sahip olduğu desteği ve geliştirdiği kapasiteleri de göstermiştir." diyen Yıldız, Suriye toplumunun çeşitli kesimlerinin, "sözde SDG'yi artık tolere etmeyeceklerini açıkça ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız, "Suriye'nin birliğini hedef alan ayrılıkçı ve bölücü projelerin geleceği yoktur. Sözde SDG ne Suriyeli ne demokratik ne de bir güçtü. PKK/YPG teröristlerinin bir uzantısıydı." diyerek, son 2 haftadaki olayların ve bu terörist örgütün işlediği ihlallerin, Türkiye'nin uzun süredir devam eden pozisyonunun doğruluğunu teyit ettiğini vurguladı. Suriye hükümetinin artık topraklarının önemli bir bölümü üzerinde kontrolü yeniden sağladığını vurgulayan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, bu bölgelerin, "uzun süreli istikrarsızlığı istismar eden ve sivillere ağır zulümler uygulayanlar" tarafından yasa dışı olarak ele geçirildiğini kaydetti. Yıldız, Suriye hükümetinin son süreçte, müzakerelere öncelik vererek durumu minimum hasarla çözdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin bu gelişmeleri Suriye'de kalıcı barış, huzur ve istikrar için önemli kazanımlar olarak değerlendirdiğini bildirdi.