Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığı artacak

Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşen Başkan Erdoğan, 25 Eylül'de de Beyaz Saray'da ağırlanacak. Görüşmede İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması başta olmak üzere, ticaret, yatırım ve savunma sanayii alanlarında kritik konular ele alınacak. Türkiye'nin Boeing uçaklarını satın alması, F-16 ve F-35 savaş uçakları önemli gündem başlıklarını oluşturacak. Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesi uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edildi. Görüşmenin ardından Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet edilmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, en çok konuşulan başlık ise olası F-35 savaş uçağı anlaşması oldu. Dünya basını, Türkiye'nin bu adımla bölgesel caydırıcılığını artırabileceğini yazarken, İsrail medyasında konuyla ilgili haberlerde endişe hâkimdi.