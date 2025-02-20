“Türkiye’nin desteğini

Gambiya Savunma Bakanı Serign Modou Njie, Türkiye ile mükemmel ikili ilişkileri bulunduğunu ve aldıkları desteği saymakla bitiremeyeceklerini belirtti. Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi olarak da 2021-2022'de görev yapan Njie, Anadolu Ajansı'na konuştu. Nije, Mehter Takımı'nın Gambiya'nın bağımsızlığı yıldönümü kutlamalarına katılımı için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e çok teşekkür ederek, "Savunma alanında da Türkiye Milli Savunma Bakanlığından destek almaya devam ediyoruz" dedi.