Türkiye’nin etkisiyle BM harekete geçti

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği mezalim neticesinde Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü. Bu sebeple Gazzeliler çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verirken son günlerde artan yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava kaynaklı olarak 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

'ÇOCUKLAR TİTRİYOR'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) bir etkinliği olan ve bu yıl Antalya'da gerçekleştirilen COP 31'in açılışında şu sözlerle dünyaya seslendi: "Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlarda yaşamaya mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade edilmiyor. Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı. Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar, suların içinde, bu kış koşullarında, çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor."

HER ŞEY SULAR ALTINDA

Bu açıklamanın ardından BM, 6 Kasım'dan bu yana etkili olan yağış nedeniyle on binlerce çadırın sular altında kaldığı Gazze için temin edilen 150 binden fazla çadırın Gazze dışında sevk edilmeye hazır halde bekletildiğini bildirdi. Bu çadırlar BM insani yardım ortakları ve üye devletler tarafından satın alındı. BM yetkilileri, İsrail'in izin verme konusunda işbirliği yapması gerektiğinin altını çiziyor.





KATİL İSRAİL YİNE HASTANEYİ BOMBALADI

İsrail jetleri dün yine bir hastaneyi bombaladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı. İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı ve yoğun bakım servisi kullanılamaz hale geldi. 53 yaşındaki Dr Rizq Abu Shaira, hastalarını kontrol ettiği sırada şehit oldu. Gazze'de İsrail'in 2023'ten beri sağlık hizmetlerine yönelik 793 saldırısında 1725 sağlık çalışanı öldü.



9 AYLIK BEBEK DONARAK ÖLDÜ

İSRAİL'İN insani yardım ve barınma malzemelerinin girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, 9 aylık bir bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde 9 aylık Kenan Rakik, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda soğuğa dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör