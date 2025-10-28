Türkiye’nin gözü Karadağ’da

Karadağ'da hafta sonu yaşanan olayların yankıları sürüyor. Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddia edildi. Türklere yönelik hem fiziksel hem de sosyal ağlar üzerinden saldırılar başladı. Çok sayıda Türk ve Azerbaycanlının gözaltına alındığı öğrenildi. Türklere yönelik ırkçı sloganların atıldığı görüldü. Sosyal ağlardaki paylaşımların genellikle Sırpça olması dikkat çekti. Olayların ardından Karadağ yönetimi, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eşgüdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.