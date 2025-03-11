Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG’nin anlaşmasının ardından Ankara iki parola benimsedi: Uygulama ve entegrasyon. Türkiye, sahada atılacak adımları izliyor. Şara ve Abdi arasında imzalanan anlaşmadaki 8 maddenin uygulanması noktasında atılacak adımlar yakından takip edilecek.

Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
BETÜL USTA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın yankıları sürüyor. Suriye'nin bölünmesini reddeden anlaşmanın ardından gözler Ankara'ya çevrildi.

Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?

ANKARA'NIN SÜREÇTEKİ ETKİSİ

Türkiye, terör örgütü içindeki yabancı milislerin Suriye'den çıkarılması hususunu vurgularken, bu noktada izlenecek yol haritası ve takvim Ankara'nın odağında olacak.

Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?

'DÜRZİLERLE DE KABUL ETTİ' İDDİASI

Suriye'de terör örgütü YPG ile varılan anlaşmanın yanı sıra Lazkiye'deki olaylar da yakından izleniyor.

Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?