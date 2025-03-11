Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Anlaşma sahada nasıl karşılık bulacak?
Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG’nin anlaşmasının ardından Ankara iki parola benimsedi: Uygulama ve entegrasyon. Türkiye, sahada atılacak adımları izliyor. Şara ve Abdi arasında imzalanan anlaşmadaki 8 maddenin uygulanması noktasında atılacak adımlar yakından takip edilecek.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın yankıları sürüyor. Suriye'nin bölünmesini reddeden anlaşmanın ardından gözler Ankara'ya çevrildi.