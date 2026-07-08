Türkiye’nin güçlenmesi korkutuyor İsrail’de panik zirvede

İsrail, Türkiye'nin attığı her adımı yakından izlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın dün başlayan Ankara ziyareti İsrail'de birinci gündem maddesi oldu. Trump'ın Türkiye gelmesinden önce analizlere başlayan İsrail basını ziyaretin başlamasının ardından ise açıklamalara kilitlendi. ABD Başkanı Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına ve F-35 satışının yapılacağına dair yeşil ışık yakması "İsrail'in korktuğu başına geliyor" şeklinde yorumlandı. İşte İsrail basınında öne çıkan bazı haberler:

EN DEĞERLİ MÜTTEFİK OLDU

Haaretz gazetesi, Türkiye'nin İsrail'in bölgesel konumundaki gerileme sonucu oluşan boşluğu doldurduğunu belirtti. "Türkiye ayrıca, Trump'ın İran politikasından hayal kırıklığına uğrayan Körfez ülkelerine de İsrail'e bağlılıktan kurtuluşu sunuyor" denildi. Yazıda, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayiindeki ilerlemesi, Karadeniz, Kafkasya ve Ortadoğu'daki jeopolitik konumu ile NATO için vazgeçilmez bir ülke haline geldiği vurgulandı.

Ynet haber sitesi, Avrupa'nın askeri yığılması ve Trump'ın müttefiklerin savunma harcamalarını artırma yönündeki baskısının, Ankara'yı NATO'nun en zorlu üyesinden en değerli üyelerinden birine dönüştürdüğünü belirtti.

Maariv gazetesi, Türkiye'nin son 20 yılda askeri güç, savunma sanayii, mavi vatan doktrini, esnek diplomasi ve yumuşak güç unsurlarını bir araya getirerek küresel ölçekte etkili bir bölgesel güç haline geldiğini yazdı. Gazete, Ankara'nın Müslüman dünyasındaki etkisiyle göz ardı edilemeyecek bir aktör konumuna yükseldiğini ifade etti.

RAHATSIZLAR

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine yönelik açıklama yapacağı haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ABD'nin İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi. Saar, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasına karşı olduklarını belirtti.

NETANYAHU'DAN F-35 TELEFONU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Trump'ı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikâyet etti ve Türkiye'ye F-35 ile jet motoru satılmamasını istediği ortaya çıktı. ABD basınına göre İran savaşı nedeniyle Trump yönetiminde kredisi azalan Netanyahu, Türkiye'ye yönelik silah paketlerini engellemeye çalışıyor. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi.