Türkiye’nin gücü Ankara-Avrupa’yı yakınlaştırdı

Avrupa Birliği bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'la artan tansiyonu dindirmeye, diğer yandan savunma alanındaki eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin güçlü savunma sanayii sektörü, Avrupa'yı Ankara'ya yakınlaştırdı. Krakow merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Karolina Olszowska, "Savunma sektöründe onlarca yıllık deneyime sahip Türkiye, kilit rolde" dedi. Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Analisti Dr. Aleksandra Spancerska ise "Avrupa, Türkiye'nin potansiyelinin farkında. Türkiye, savunmada büyük işgücüne ve üretim üssüne sahip olduğundan Avrupa savunma sektörünü başarılı bir şekilde güçlendirebilir" dedi.