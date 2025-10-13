Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Suriye arasında Ankara'da gerçekleştirilen üst düzey güvenlik toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ile yaptığı toplantının ardından NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürdüklerini belirten Fidan, "Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız" ifadesini kullandı. Suriye yönetiminin karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Fidan, "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.