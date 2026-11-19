İsrail basını, Türkiye'nin 2027 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı 54 kübit kapasiteli kuantum bilgisayar projesini gündemine aldı. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, "İsrail'in saklı tuttuğu sır tehlikede" ve "54 kübitlik Türk canavarı" ifadeleriyle duyurduğu projenin, gelecekte bölgedeki siber güvenlik ve istihbarat dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Maariv'in aktardığı bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu hafta başında Ulusal Teknolojik Geliştirme Programı kapsamında TÜBİTAK bünyesinde kuantum bilgisayar kurulması için anlaşma imzalandığını duyurdu.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Kurulacak sistemin yalnızca bir bilgisayar yatırımından ibaret olmadığına dikkat çeken gazete, 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 sisteminin 2027 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını aktardı. Gazete, kuantum bilgisayar yatırımını bölgesel rekabet, siber güvenlik ve istihbarat dengeleri açısından değerlendirirken projenin Türkiye'nin araştırma kapasitesini geliştirmesine ve teknolojik bilgi birikimini artırmasına yarayacağını belirtti. Lübnanlı yazar, hukukçu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Peter Germanos, Türkiye'nin kuantum hesaplama alanındaki yatırımının teknoloji ve istihbarat rekabetinde yeni bir aşama başlatabileceğini savundu. Ankara'nın hamlesinin gelecekte bölgedeki güç dengelerini değiştirebileceğini belirten Germanos, Türkiye'nin İsrail'den önce şifreleme sistemlerini kırabileceğini söyledi.