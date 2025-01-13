Türkiye’nin önceliği bölgesel sahiplenme

Türkiye, bölgesindeki gelişmelerde izlediği aktif ve girişimci diplomasi ile oyun değiştiriyor. Özellikle Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından cerrah titizliğiyle üretilen dış politika Ankara'nın "bölgesel sahiplenme" rolünü ayyuka çıkardı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Türkiye, 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda "bölgesel sahiplenme" rolüyle sahanın durumu, önemi ve ihtiyaçlarını uluslararası kamuoyunun dikkatine getirdi.

UZLAŞI SAĞLANDI

Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği'nden temsilcilerin katıldığı toplantıda Suriye'nin önceliğinin "kalkınma" olduğu konusunda uzlaşı sağlandı.