Türkiye’nin soydaş hassasiyeti dikkate alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'da temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi ve AK Parti heyetinin Çin ziyaretlerinin ardından ikili ilişkilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti heyetinin Çin ziyareti MKYK toplantısında da gündeme geldi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Çin ziyareti ile ilgili detaylı sunum yaptı.Çin ile özellikle yenilenebilir enerji ve elektronik araçlara öncelik verilecek. Ticaret hacmini dengeleme alanında turizm ve tarıma ağırlık verilecek. G20, BRICS, BM, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi konularında işbirlikleri sürecek. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği için Çin destek verecek. Çin'in tek Çin politikasının desteklenmesine karşılık, Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, din ve soydaş hassasiyeti, bölge ekonomisini n canlandırılması için Urumçi'ye direkt uçuş gibi taleplerine hassasiyet gösterilecek.