Türkiye’nin tezleri anlatılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da bugün başlayıp yarın sona erecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılacak. Banjul şehrinde düzenlenecek olan zirvede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının acilen sona erdirilmesine ve kalıcı çözüme yönelik somut adımların karara bağlanması hedefleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye tarafından verilecek başlıca mesajlar şu şekilde özetleniyor:İsrail ve İsrail'i destekleyen ülkelere karşı baskı derhal hayata geçirilmeli.Ateşkes kalıcı nitelikte olmalı.Yardımlar kesintisiz Gazze'ye ulaşmalı.İsrailli yetkililer hesap vermeli.İslam dünyası, birlikte hareket edebilmeli.KKTC'nin haklı davası, Batı Trakya Türkleri, Kırım Tatar Türkleri ve Uygur Türklerinin durumları da gündeme getirilecek.