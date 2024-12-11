Türkiye’nin vazgeçilmez olduğunu anladılar

Suriye'de eli kanlı Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana dünya Türkiye'nin atacağı adımlara kilitlenmiş durumda. Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasından beri ABD, İngiliz ve Alman medyasında Türkiye'nin etkin rolüne dikkat çekilen haber-analizler yayınlanıyor. Bu haberlere Fransız basını da dahil oldu. France 24 kanalı yeni Suriye'yi uzmanlarla görüştü. Haberde Paris merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Müdür Yardımcısı ve Türkiye Uzmanı Didier Billion'un görüşmelerine geniş şekilde yer verildi."Esad, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önerilerine sırtını döndü ve şimdi bunun büyük bedelini ödüyor. 8 Aralık'ta rejimini kaybetti. Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ona 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte inşa edelim' demişti" denilen haberde Türkiye'nin yıllardır Suriyeli muhaliflere en çok desteği veren ve ülkesinde en çok Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan ülke olduğuna vurgu yapıldı.Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) eğittiği, donattığı ve disiplinli bir yapı haline dönüştürdüğü hatırlatılan analizde, SMO'nun Şam'ın ele geçirilme sürecinde HTŞ ile koordineli olduğu ve ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği toprakları temizlemeye yöneldiğini belirtildi. Ankara'nın SMO aracılığıyla en başından itibaren Suriye'de olacaklardan habersiz olmasının mümkün olmadığı vurgulanan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin uzun süredir üzerinden durduğu ve hiçbir zaman taviz vermediği "sınırlarının terörden temizlenmesini" hayata geçirmeye başladığı kaydedildi. Türkiye uzmanı Billion'un, "Türkiye'nın en büyük bölgesel kazanan olduğuna hiç şüphe yok" yorumuna yer verildi.uriyeli muhalifler, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'da kontrolü sağlayarak bölgeyi özgürleştirdi. PKK/YPG, bölgede doğal kaynakları gasp ederek halka baskı uyguluyordu. Deyrizor'un kurtarılması ile Suriye'de terör varlığını sona erdirmek için önemli bir mesafe katedildi. Bölge Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı. Böylece, PKK/YPG'nin Suriye'de gasp ettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti. Günlük 5 bin varil petrol üreten Al-Taym petrol sahası da artık muhaliflerin kontrolünde.Suriye Milli Ordusu güçlerinin de aralarında olduğu muhalifler, Deyrizor'un merkezini terör örgütü YPG güçlerinden aldı. Suriye Milli Ordusu'nun Süleyman Şah Türbesi yakınlarına ulaştığı bildirildi. Sahadan gelen bilgilere göre SMO'nun hedefi Rakka. Terör örgütü YPG'nin elinden Tel Rıfat veMünbiç de alınmıştı.Terör örgütü YPG'nin Suriye'de işgal ettiği toprakları bir bir kaybetmesi en büyük destekçisi ABD'yi panikletti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG ile görüştü. Öte yandan Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından terör örgütü PKK/ YPG'nin İsrail'den yardım istediği bildirildi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esad'ın düşmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'e başvurup yardım ve koruma talep ettiği ifade edildi.ESAD yönetimini deviren hareketin doğum yeri olan Dera şimdilerde Baas'tan kurtuldu. Burada, 21 Mayıs 2011'de 13 yaşındaki Hamza el Hatib'in işkence görmüş ve uzuvları kesilmiş bedeni, hükümet karşıtı bir gösteride tutuklanmasından haftalar sonra ailesine teslim edilmişti. Hamza'nın şehit edilmesi Esad'a karşı halk ayaklanmasını başlattı ve Baas rejimi 8 Aralık 2024'te devrilene kadar 500 binden fazla sivili katletti. Devrimin ardından konuşan Hamza'nın annesi Samira, "İnşallah bedelini öder ve Allah ondan ve çocuklarından intikam alır" dedi.