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Giriş Tarihi: 29.6.2022 17:05 Son Güncelleme: 29.6.2022 17:21

Türkiye'nin zaferle çıktığı NATO görüşmeleri sonrasında İsveç ve Finlandiya ne zaman üye olacak? Flaş açıklama geldi

AA
Türkiye’nin zaferle çıktığı NATO görüşmeleri sonrasında İsveç ve Finlandiya ne zaman üye olacak? Flaş açıklama geldi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ile Finlandiya'nın NATO süreçleri ile ilgili 3 ülke liderlerinin huzurunda 3'lü memorandum imzalandı. Türkiye'nin zaferi sonrası açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Andersson NATO üyelik müzakerelerinin 1 yıl sürebileceğini ifade etti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi. NATO Liderler Zirvesi'nin davetlisi olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Andersson, basına açıklamalarda bulundu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini belirten Andersson, bugünkü toplantıyı ve sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

DOSYA AÇIKLAMASI

Andersson, İsveç ve Finlandiya'dan 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." dedi.

"TERÖRİST OLMAYAYININ ENDİŞE DUYMASINA GEREK YOK"

İsveç vatandaşlarının sınır dışı edilemeyeceğini aktaran Andersson, "Türkiye ile yaptığımız görüşmede uluslararası hukuka uyacağımızı belirttik, terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin terör saldırıları konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını ifade eden Linde, "İsveç ve Finlandiya'nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye'nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık." dedi.

KAKABAVEH AÇIKLAMASI

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh ile Sosyal Demokrat partinin yaptığı anlaşmanın son bulduğunu vurgulayan Linde, "Kakabaveh ile Sosyal Demokrat Partinin yaptığı anlaşma Meclis kapanana kadardı, Meclis kapandığı için de bu anlaşma sona erdi." diye konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan ortak muhtıra sonrası Ann Linde hakkında gensoru önergesi vereceğini açıklayan Kakabaveh'in tavrını da değerlendiren Linde, "İsveç Parlamentosunun tüm üyeleri, istedikleri kişiye karşı güvensizlik talep etme hakkına sahip. Kakabaveh bizim NATO'ya katılmamızı istemediğinden çok üzgün olduğunu anlıyorum." şeklinde konuştu.

PKK'LI VEKİLLE İMZALANAN ANLAŞMA

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti. 349 milletvekilinin bulunduğu Mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız Milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti. Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

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Türkiye'nin zaferle çıktığı NATO görüşmeleri sonrasında İsveç ve Finlandiya ne zaman üye olacak? Flaş açıklama geldi
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