Türkiye’nin zaferle çıktığı NATO görüşmeleri sonrasında İsveç ve Finlandiya ne zaman üye olacak? Flaş açıklama geldi

KAKABAVEH AÇIKLAMASI

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh ile Sosyal Demokrat partinin yaptığı anlaşmanın son bulduğunu vurgulayan Linde, "Kakabaveh ile Sosyal Demokrat Partinin yaptığı anlaşma Meclis kapanana kadardı, Meclis kapandığı için de bu anlaşma sona erdi." diye konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan ortak muhtıra sonrası Ann Linde hakkında gensoru önergesi vereceğini açıklayan Kakabaveh'in tavrını da değerlendiren Linde, "İsveç Parlamentosunun tüm üyeleri, istedikleri kişiye karşı güvensizlik talep etme hakkına sahip. Kakabaveh bizim NATO'ya katılmamızı istemediğinden çok üzgün olduğunu anlıyorum." şeklinde konuştu.