Türkiye’ye ASEAN’da kritik statü: Diyalog Ortaklığı resmen onaylandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik." ifadesini kullandı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dışişleri Bakanları'nın Filipinler'in başkenti Manila'da aldığı kararla, Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini aktaran Fidan, "Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık." ifadesine yer verdi.

Fidan, bu sürece destek veren dışişleri bakanlarına, Dönem Başkanı Filipinler'e ve ASEAN sekretaryasına teşekkürlerini sundu.