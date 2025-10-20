Türkiye’ye ateşkes teşekkürü

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile Doha'da yapılan ve 14 saat süren müzakerelerde ateşkese vardıklarını açıkladı. Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik saldırıların sona ereceğini vurgulayan Asıf, 25 Ekim'de heyetlerin İstanbul'da tekrar bir araya gelerek konuları ayrıntılı olarak görüşeceklerini belirterek ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynayan Türkiye'ye ve Katar'a teşekkür etti. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Doha'da sonuçlandırılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, doğru yönde atılmış ilk adımdır" ifadesini kullandı. İstanbul'da düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin temennilerini aktaran Dar, müzakerelerde Türkiye ve Katar'ın oynadığı yapıcı rolü "derinden takdir ettiğini" belirtti.

'UYACAĞIZ' AÇIKLAMASI

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan ve Pakistan temsilcileri arasında Katar'da yapılan görüşmelerde ikili bir anlaşmanın imzalandığını doğruladı. İki ülkenin anlaştığını aktaran Mücahid, anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir mekanizma kurulacağını aktararak Türkiye ve Katar'a teşekkür etti. Afganistan ve Pakistan'da üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde, her iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla savunma bakanları toplantıda hazır bulunmuştu.

YILMAZ: MEMNUN OLDUK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesine ilişkin, "Desteklemeyi sürdüreceğimiz görüşmelerle ihtilafların giderilmesini, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz" ifadesini kullandı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar arabuluculuğu ile kardeş ülkeler Pakistan ve Afganistan arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yılmaz, "Desteklemeyi sürdüreceğimiz görüşmelerle ihtilafların giderilmesini, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz. Sağlanacak huzur ortamı bölgesel refaha ve kalkınmaya da güç verecektir" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

MİT AKTİF ROL OYNADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı ibrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı. Geç saatlere kadar süren müzakereler boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ülke liderleri, gelişmelerden anlık bilgilendirildi. Ateşkesin sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir şekilde devam etmesini teminen gelecek günlerde takip toplantıları yapılacak. Toplantıda, iki ülke arasındaki terör, göç ve sınır güvenliği gibi sorunların kalıcı çözümü için uzun vadeli adımlar üzerinde durulacak. 11 Ekim'de de ayrıca Türkiye, Pakistan ve Katar'ın istihbarat servis başkanları arasında İstanbul'da üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş, yapılan görüşmeye eş zamanlı olarak Afganistan ile de temas kurulmuştu.