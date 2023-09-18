Türkiye’ye sırt çevirdiler! Uluslararası kuruluşlar ’enkaz’ altında kaldı

Türkiye, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya devam ederken, görevleri enkaz kaldırma ve atık bertarafı sürecinde ülkelere destek olmak olan uluslararası kuruluşlar tarafından yalnız bırakıldı.
MİLYARLARCA DOLAR GEREKİYOR
Enkaz kaldırma yönetiminin arzulanan şekilde ilerleyebilmesi için milyarlarca dolar gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, uluslararası yardım kuruluşlarının Türkiye'ye sırt çevirdiğine ve kaynak ayırmadıklarına dikkat çekiyor.
Bir grup gazetecinin sorusu üzerine konuyu değerlendiren İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Türk hükümeti ve uluslararası kuruluşların deprem sonrası ilk müdahalesi olabildiğince hızlı olmuş ve bunun sonucunda birçok hayat kurtarılmış olsa da, enkaz kaldırma çalışmalarında uluslararası desteğin yetersiz olması sorunlar yaratmaktadır. Hiçbir ülke Kahramanmaraş Depremi gibi afetlerin yarattığı enkaz hacmini yönetmeye tam anlamıyla hazır olamaz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi ve Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi, Türkiye'nin inşaat ve yıkım atıklarının nasıl yönetileceğini değerlendirmeye başlamış ve bu atıkları yönetmek için birçok yaklaşımı süreç içinde geliştirmiştir. Ancak depremin büyüklüğü nedeniyle oluşan atıkların yönetimindeki maliyetin karşılanması için mutlaka uluslararası desteğin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.
ATIK MİKTARI, HİÇBİR YERDE OLMADIĞI KADAR BÜYÜK
Deprem sonrası oluşan atık miktarının dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar büyük olduğuna dikkat çeken Bozoğlu, "Bu atıkların içerisinde ekonomik değeri olan atıklar da var. Örneğin metal elektronik veya lastik gibi araçtan kaynaklı atıklar da var. Aynı zamanda tehlikeli atık diyebileceğimiz kimyasal maddelerin karıştığı kontemin olmuş atıklar da var. Bunun yanında tekrar bina ve zemin yapımında kullanılabilecek agrega haline getirilebilecek atıklar da var. Bu atıkların tamamı doğru yönetilememesi durumunda yer altı sularımıza, derelerimize, toprağımıza, tarım alanlarımıza zarar verebilecek atıklar. O kadar büyük bir atık miktarından bahsediyoruz ki bunu bizler çevre alanında çalışan kişiler, kurumlar, yerel yönetimler, bakanlıklarımız onların çabalarıyla tek başımıza yapabileceğimiz bir durum olmaktan çıkmış durumda" dedi.
TEKNİK, İDARİ VE EKONOMİK DESTEĞE İHTİYAÇ VAR
Uluslararası kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bozoğlu, "Uluslararası kuruluşların atık yönetimi konusunda ülkemize neredeyse hiç bütçe ayırmadığını görüyoruz. Türkiye'nin çevresel rehabilitasyon, çevre kirliliğinin izlenmesi, atıkların bertarafı, tekrar ekonomiye kazandırılması ve rehabilitasyon çalışmalarında uzun, orta, kısa ve uzun vadeli teknik, idari ve ekonomik desteğe ihtiyacı var. Bu konuda uluslararası kuruluşların artık bu suskunluğunu bozmasını bekliyoruz ve bütün uluslararası kuruluşları bu alanda katkı vermeye davet ediyoruz" dedi.