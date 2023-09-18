Türkiye’ye sırt çevirdiler! Uluslararası kuruluşlar ’enkaz’ altında kaldı

Türkiye, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya devam ederken, görevleri enkaz kaldırma ve atık bertarafı sürecinde ülkelere destek olmak olan uluslararası kuruluşlar tarafından yalnız bırakıldı.

MİLYARLARCA DOLAR GEREKİYOR

Enkaz kaldırma yönetiminin arzulanan şekilde ilerleyebilmesi için milyarlarca dolar gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, uluslararası yardım kuruluşlarının Türkiye'ye sırt çevirdiğine ve kaynak ayırmadıklarına dikkat çekiyor.

Bir grup gazetecinin sorusu üzerine konuyu değerlendiren İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Türk hükümeti ve uluslararası kuruluşların deprem sonrası ilk müdahalesi olabildiğince hızlı olmuş ve bunun sonucunda birçok hayat kurtarılmış olsa da, enkaz kaldırma çalışmalarında uluslararası desteğin yetersiz olması sorunlar yaratmaktadır. Hiçbir ülke Kahramanmaraş Depremi gibi afetlerin yarattığı enkaz hacmini yönetmeye tam anlamıyla hazır olamaz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi ve Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi, Türkiye'nin inşaat ve yıkım atıklarının nasıl yönetileceğini değerlendirmeye başlamış ve bu atıkları yönetmek için birçok yaklaşımı süreç içinde geliştirmiştir. Ancak depremin büyüklüğü nedeniyle oluşan atıkların yönetimindeki maliyetin karşılanması için mutlaka uluslararası desteğin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.