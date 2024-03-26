Türkiye’ye vizelerini yenilemek için kısa süreliğine gelmişler

Teröristlerden ikisinin uzun süredir Moskova'da yaşadığı belirtildi. Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gereken teröristlerin, coğrafi yakınlığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Haklarında herhangi bir arama kaydı olmayan saldırganların, bu nedenle pasaportlarını kullandığı kaydedildi. Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta Rusya'ya döndüğü tespit edildi. Saidakram Rajabalizoda'nın da 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde kaldığı, Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi. Fariduni'nin yakalandığında alınan ön ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini itiraf ettiği belirtildi. Güvenlik kaynakları, 2 saldırganın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin ise kısa olduğu değerlendirmesinde bulundu.KONSER salonunda 137 kişiyi katleden 4 terörist, ilk kez mahkemeye çıkarıldı. Tacikistan vatandaşı sanıkların vücutlarındaki yaralar ve darp izleri dikkat çekti. Sanıklardan birinin bilincinin neredeyse kapalı olduğu, bir diğerinin ise kulağının kesildiği bildirildi. Mahkeme açıklamasında, suçlarını kabul eden 2 sanığın, idam cezası olmadığı için ömür boyu hapisle cezalandırılabileceği belirtildi. Bu arada soruşturma kapsamında 3 kişinin daha tutuklandığı açıklandı