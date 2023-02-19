‘Türkler hızlı toparlanıyor’

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler nedeniyle büyük bir felaket yaşayan Türkiye'ye dünyadan yardım seferberliği aralıksız devam ediyor. Onlarca ülke gerek maddi gerek insani yardıma koşarken gelen ekipler hem Türkiye'nin hızla toparlanması hem de Türk halkının misafirperverliği karşısında şaşkınlık yaşıyor. Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye gelen Pakistan Al Khidmat Vakfı ekibi d yaşadıklarını anlattı. Ekipte yer alan Sarfaraz Shaikh, "Türklerin hızlı bir şekilde toparlanma kabiliyetleri var" diye konuştu. Shaikh, "Herkesin depremden etkilenenlere sunacak bir şeyleri var. Bunu, İstanbul'da da gittiğimiz diğer yerlerde de gördük" dedi. Enkazdan birçok kişiyi kurtardıklarını kaydeden Fawad Sherwani ise, "Bu ihtiyaç zamanında Türkiye'yi desteklemek, sorumluluğumuz" dedi. Ekip koordinatörü Rizwan Ahmad de, Pakistan'da yaşanan felaketlerde Türkiye'nin her zaman yardıma koşan ilk ülke olduğuna dikkati çekti. Güney Asya'daki en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Al Khidmat Vakfı, 1 doktor ve 4 sağlık görevlisinin de bulunduğu 47 kişilik ekibiyle AFAD koordinasyonunda çalışmalarda görev aldı.Arama kurtarma çalışmaları için 70 kişi ve 3 köpekten oluşan Bosna Hersek ekibi ülkelerine döndü. 10'dan fazla kişinin enkazdan çıkarılmasına yardım eden ekibin lideri Dzenadin Veladzic, daha önce böyle büyük bir yıkımla hiç karşılaşmadığını ifade etti. Veladzic, "Bosna Hersek her zaman Türkiye'nin yanında. Türk halkına yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bize çok iyi davrandılar. Türk halkından ve AFAD ekiplerinden çok destek gördük" diye konuştu.Körfez ülkelerinin gönderdiği yardım 370 milyon doları aştı.Birleşik Arap Emirlikler, şu ana kadar 106 uçakla 3 bin ton yardım malzemesi gönderdi.Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani, 'iyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız' dedi. Bağışlar 46 milyon dolara ulaştı.Yunanistan'dan 120 ton yardım malzemesi daha yola çıktı.Rus iş insanı Süleyman Kerimov'un 100 milyon ruble (25,4 milyon TL) bağış yaptı.Irak, 56 tır yardım gönderdi.Hindistan'da çocuklar, Türk halkıyla dayanışmayı ifade etmek için 72 metrelik bir karta "Sizin için dua ediyoruz", "Güçlü kalın" ve "Biz yanınızdayız" mesajlarını yazdı.Almanya'dan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) öncülüğünde, 14 sivil toplum kuruluşunca toplanan, 18 vagonluk yardım treni ulaştı.Japonya futbol takımı Sanfrecce Hiroshima, bağış kampanyası düzenledi.G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Türkiye'ye taziyelerini iletti.