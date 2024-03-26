Türkler’den PKK’ya tarihi bir tokat daha

Avrupalı devletlerin yıllardır kol kanat gerdiği terör örgütü PKK'lıların bir Türk gencine saldırmasından sonra tansiyonun yükseldiği Belçika'da sular iki gündür durulmuyor. Türklerin önceki gün terör örgütü PKK'lılara attığı meydan dayağından sonra militanlar dün ise yine alçakça Türk işyerlerine saldırdı. Birçok ülkeden terör örgütü sempatizanı geç saatlerde Türklere ait işyerlerine, derneklere, evlere ve bir camiye saldırdı. PKK'lılar, polisin müdahale etmemesinden faydalanarak Ülkü Ocakları binasını kundaklamaya çalıştı. Çıkan yangında bina hasar gördü.Teröristler önce Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplandı. Örgütü simgeleyen bez parçaları ve elebaşının posterleriyle sloganlar atan PKK'lılar, Lüksemburg Meydanı'nda kurulu barikatları söktü. 150 kişilik grup barikatları ve sandalyeleri polisin üstüne attı. Heusden Zolder kentinde ise Türk mahallesine saldırı girişiminde bulunan PKK yandaşları, caddede 400 civarı Türk'ü görünce yine kaçtı. Kaçış anında birçok aracı tahrip eden şahısları Türklerin elinden polis kurtardı.TÜRKLERE ait iş yerleri, dernek, evler ve bir cami saldırıya uğradı. Cheratte köyünde yüzlerini örten terör örgütü PKK'lılar, Ülkü Ocakları binasına molotoflarla saldırıp ateşe verdi. Olaylarda iki kişiyi yaraladı. Saldırıları evlerinin penceresinden izleyen görgü tanıkları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla polisin militanlara müdahale etmemesinden şikâyetçi oldu. Terör örgütü PKK'lılar, Belçika'daki yandaşlarının meydan dayağı yemesini Leipzig, Frankfurt, Giessen, Darmstadt, Lozan, Basel ve Viyana'da protesto etti.saldırılar terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'daki varlığını yeniden gündeme getirdi.kırmızı bültenle aradığı teröristler Avrupa'da gizlenmeden PKK adına eylemler düzenliyor., Brüksel'i PKK'nın Avrupa üssü yaptı., PKK'nın propaganda aygıtı olarak çalışan birçok sözde medya organına ev sahipliği yapıyor., Avrupa genelinde para toplama faaliyetleri ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ile yıllık 500 milyon dolar gelir elde etti.Fransa'da da derneğe patlayıcı atıldıgüneyindeki Marignane kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı derneğe el yapımı yanıcı ve patlayıcı maddeler fırlatılarak saldırıda bulunuldu.