Türklerin partisi Batı Trakya’da birinci çıktı

Yunanistan'da, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 96 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından DEB Partisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu. Seçim sonuçlarını Gümülcine'deki parti merkezinde takip eden üyeler, adaylar ve destekçileri zaferlerini geleneksel davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutladı.