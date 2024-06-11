Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türklerin partisi Batı Trakya’da birinci çıktı
Giriş Tarihi: 11.6.2024

Türklerin partisi Batı Trakya’da birinci çıktı

Türklerin partisi Batı Trakya’da birinci çıktı
Yunanistan'da, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 96 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından DEB Partisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu. Seçim sonuçlarını Gümülcine'deki parti merkezinde takip eden üyeler, adaylar ve destekçileri zaferlerini geleneksel davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türklerin partisi Batı Trakya’da birinci çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA