Türklerin savunucusu Sadık Ahmet unutulmadı

Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik haklarını savunmasıyla bilinen merhum Dr. Sadık Ahmet, vefatının 28'inci yılında anıldı. Ahmet, Lozan Barış Anlaşması'nın 72. yılında "şüpheli" bir trafik kazasında vefat etmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın anma mesajında "Dr. Sadık Ahmet'in öncüsü olduğu haklı mücadelede soydaşlarımızın destekçisi olmaya, Batı Trakya Türk azınlığının tüm meşru haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi. Batı Trakyalı Türklerin gördüğü baskı 1990'ların başından bu yana giderek azalmış ve vatandaşların haklarında kayda değer gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen Yunanistan, Batı Trakya'daki Türklerin "etnik kimliğini" reddetme politikasına devam ediyor. ANKARA