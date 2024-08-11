Türkmen cephesi: Kerkük Valiliği seçimi geçersizdir

Irak türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valiliği ve Vilayet Meclisi Başkanlığı için Bağdat'ta yapılan toplantıyı tanımadıklarını, iptali için mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Turan, "Bağdat'ta yapılan toplantı da seçim de geçersizdir" diyerek şunları kaydetti:"Vilayet Meclisi Seçim Yasası'nın 13. Maddesi Kerkük'te yönetimin seçim sonuçlarına bakılmaksızın tüm bileşenler arasında adil şekilde dağıtılmasını öngörüyor. Ayrıca hiçbir uzlaşı olmadan, Türkmenlerin yokluğunda, vali ile meclis başkanı seçiminin Kerkük değil, Bağdat'ta yapılması açık ve net şekilde yasa ihlalidir." Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi önceki gün Bağdat'ta toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı. Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti. Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili (KDP) ve 3 Arap üye oylamayı boykot eetmişti. Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.Kerkük'teki yönetim krizi ile ilgili konuşan diplomatik kaynaklar "Kerkük'te içinde Türkmenlerin, KDP'nin ve diğer Arap üyelerin bulunmadığı bir kurguda, oldu bitti yoluyla yönetimin belirlenmesi girişimi toplumsal barışa ve huzura hizmet etmeyecek. Türkmenler dahil Kerkük'teki tüm yerel unsurların temsilini temin eden bir yönetimin teşkil edilmesi gerektiğine dair hassasiyetimizi bu vesileyle yineliyoruz" diye konuştu.