Türkmen halkı sandık başındaydı

Türkmenistan'da milletvekilliği, halk maslahatı üyeleri ve yerel yönetim organları üyelerinin seçimi için halk dün sandık başındaydı. Ülkede seçim için kurulan 2 bin 644 sandık dün yerel saatle 07.00'de açıldı. Türkmenistan'ın Merkez Seçim ve Referandumlar Kurulu tarafından açıklanan 3 milyon 496 bin 475 kayıtlı seçmen, kendilerini 5 yıl boyunca Türkmenistan Meclisinde temsil edecek milletvekilleri ile Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarında temsil edecek üyelerini seçmek için oy kullandı. Milletvekilliği seçimleri için 3 siyasi partiden toplam 175 aday ve sivil inisiyatif gruplarının 83 bağımsız aday olmak üzere toplamda 258 aday meclisteki 125 koltuk için yarışıyor.