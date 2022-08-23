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Haberler Dünya Haberleri Türkmenistan lideri Berdimuhamedov'dan Başkanı Erdoğan’a taziye mesajı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 12:21 Son Güncelleme: 23.8.2022 12:21

Türkmenistan lideri Berdimuhamedov'dan Başkanı Erdoğan’a taziye mesajı

AA
Türkmenistan lideri Berdimuhamedov’dan Başkanı Erdoğan’a taziye mesajı

Gaziantep ve Mardin kazalarıyla ilgili Türkmenistan lideri Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Mesajda, Berdimuhamedov meydana gelen trafik kazasındaki can kayıpları ve yararlananlar sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, mesajında, Gaziantep ve Mardin illerinde meydana gelen trafik kazasındaki can kayıpları ve yararlananlar sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Berdimuhamedov, kendi ve Türkmen halkı adına, iki kentteki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

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Türkmenistan lideri Berdimuhamedov'dan Başkanı Erdoğan’a taziye mesajı
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