Türkmenler Kerkük’te 2 vekil çıkardı

IRAK'TA kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği
'nin açıkladığı sonuca göre, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi
2, Kürdistan Demokrat Partisi
(KDP) 2, Kürdistan Yurtseverler Birliği
3 ve Yeni Nesil Hareketi
1 vekil çıkarırken, Araplar da Mecliste 4 sandalye elde etti. Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu seçimi önde götürüyor. 24 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Irak'ta göstericilerin erken seçim yapılmasını talep etmesinin ardından sandığa gidilmişti.