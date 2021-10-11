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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Türkmenler Kerkük’te 2 vekil çıkardı

Türkmenler Kerkük’te 2 vekil çıkardı
IRAK'TA kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin açıkladığı sonuca göre, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi 2, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2, Kürdistan Yurtseverler Birliği 3 ve Yeni Nesil Hareketi 1 vekil çıkarırken, Araplar da Mecliste 4 sandalye elde etti. Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu seçimi önde götürüyor. 24 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Irak'ta göstericilerin erken seçim yapılmasını talep etmesinin ardından sandığa gidilmişti.
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Türkmenler Kerkük’te 2 vekil çıkardı
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