Türkmenlerden nüfus oyununa isyan

Irak'ta genel nüfus sayımı ikinci gününde devam etti. Ülkede en son 1997 yılında yapılan nüfus sayımı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok şehirlerini kapsamamıştı. Bu sayımda vatandaşların etnik ve mezhep aidiyetlerine ilişkin sorular sorulmuyor. Iraklılara sadece Müslüman veya Hıristiyan oldukları yönünde sorular yöneltiliyor. Kerkük'te ise sayım öncesi ülkenin kuzey kentlerinden ailelerin sayım için kente getirildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşananlara tepki gösteren Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'e kuzey şehirlerinden 260 bin kişinin getirildiğini ve bunların Kerkük nüfus kütüğüne yazdırılmak istendiğini açıkladı. Turan, Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesini amaçlayan bu olaydan dolayı Kerkük sayım sonuçlarının ertelenmesini istedi.