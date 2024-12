Türkmenlerin Türk bayrağı özlemi

Esad rejiminin ardından Suriye'de yaşanan acılar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Suriye'nin güneyinde yer alan Dera kentine bağlı Türkmen köylerinde hemen her evde bir kayıp var. 10 yıldır yakınlarından haber alamayan Türkmenler acılarını dile getirirken, Türkiye'ye olan özlemlerini de anlattı. Türkmen köyü Ayinaişe'ye giden SABAH ekibine Türk bayrağı soran Türkmenler, bayrakla fotoğraf çektirdi. Bayrağı alan Türkmenler, Türkiye'de olan akrabalarını çok özlediklerini söyledi. Herkesin Türkçe konuştuğu köyde biz de Türk kahvesi özlemimizi giderdik.Oğlunu tutuklandıktan sonra 11 yıldır bulamayan Omar Süleyman, "Şam'dan kaçıp buraya geldik. Buradakilerin çoğu da Türkiye'ye gitti. Bir oğlum vardı, 2013 senesinde tutuklandı. Nereye gittiği belirsiz. Sednaya'ya gittik bulamadık. 16 yaşındaydı. İşten geliyordu. Hiçbir suçu yoktu tutukladılar. Ondan sonra ne dirisini ne ölüsünü bulamadık" dedi.Esad döneminde çok zor zamanlar yaşadığını söyleyen Emine Muhammed Ali, "Eniştem işten gelirken Esad'ın askerleri tarafından tutuklandı. Tam 10 yıl oldu. Ne ölüsü var, ne dirisi. Türkiye'de oğlum ve kızım var. Şimdi artık savaş bitti. Onlar da yanıma gelip ziyaret edecekler" diye konuştu. Hüseyin Ali Haj Kalel, "Biz Süleyman Şah'ın torunlarıyız. Şimdiki İsrail topraklarında yaşıyorduk. Oradan göç edip Şam'a geldik. Şam'da yeni hayat kuralım dedik. Orayı da Esad tepemize indirdi. Kimisi Türkiye'ye kaçtı. Biz burada kaldık. 2 oğlum var. İkisini de 12 sene evden dahi çıkarmadım. Askere de yollamadım. Oğlum dedi ki, 'Ben askere gidip kimsenin kanına girmem.' Ondan göndermedik. Burada her ailede bir kayıp vardı" dedi.Esad döneminde ekmek dahi verilmediğini söyleyen Muhammet İsmail, "Ekmek vardı ama haftada 1-2 kere verirlerdi. Paran olsa da alamazdın. Benim akrabalarımdan tutuklananlar oldu. Nerede olduklarını hâlâ bilmiyoruz" dedi.Suriyeliler 'özgür cuma' için Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Cami duvarında taşa kazınmış Hafız Esad'ın ismi kırıldı. Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeliler, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere gelmenin sevincini yaşadı.Terör örgütü YPG'den oluşan ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Abdi, AFP ajansına konuştu. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu ile tam ateşkes sağlanması durumunda Suriyeli olmayan tüm YPG'li militanlarının ülkelerine döneceğini söyledi. Bu çekilme Türkiye'nin öncelikli taleplerinden biriydi. Öte yandan ABD'li diplomatlar Şam'a gitti.MUHAMMET Sait Ahmet, "Tel Rıfat'ta akrabalarım var ve onların yanına gidiyorum. Türk halkına teşekkür ederim. Çok iyi insanlar. Bize çok iyi davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. Ülkeme dönüyorum. Ülkemi çok özlüyorum" dedi. Abdülbasik Çöbek ise "Tel Rıfat, terör örgütlerinden, Suriye de Esad ve Baas zulmünden kurtuldu. Şu ana kadar savaş ve PKK olduğu için ülkeme dönememiştim, artık gitme zamanı" dedi. Halep'in Tel Rıfat ilçesini 2016 yılında işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin varlığı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla 1 Aralık'ta son buldu.