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Haberler Dünya Haberleri ‘Turkovac insanlığa yardımcı olacak’
Giriş Tarihi: 23.10.2021

‘Turkovac insanlığa yardımcı olacak’

‘Turkovac insanlığa yardımcı olacak’
İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görülen BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, tören sonrası açıklamalarda bulundu. İkili, Kovid-19 aşılarıyla bilimin, toplumun sağlığına ve hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunmayı başardığını dile getirdi. Türeci, Kovid-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli Turkovac aşısı için "Onay alan tüm aşılar gibi salgının aşılmasında insanlığa yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Türeci, ayrıca "Kanserin tümörün kontrol altına alınıp küçültülmesini sağlamada ilerleme kaydettik. 4-5 yıl içinde piyasada olacağını düşünüyoruz" dedi.
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‘Turkovac insanlığa yardımcı olacak’
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