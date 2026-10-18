Turkuvaz medya temsilcisine küstah tehdit

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Turkuvaz Medya temsilcisi ve Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkanı Alpaslan Düven, kendisine yönelik ölüm tehditleri ve ağır hakaret nedeniyle İngiliz polisine başvurdu. Düven, 16 Ekim'de Onur Karaman tarafından arandığını, görüşmede Sevgin Alişoğlu ve Fırat Mayil'in de bulunduğunu belirtti.

Küfürlerle başlayan konuşmanın açık ölüm tehdidine dönüştüğünü ifade eden gazeteci, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Büyükelçisi'ne yönelik de tehdit ve hakaretlerde bulunulduğunu aktardı. Düven, gazetecilik faaliyetlerini baskı altında olmadan sürdürmek istediğini söyledi. Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi Düven şahsına yönelik güvenlik risklerinin değerlendirilmesini talep etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör