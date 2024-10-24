TUSAŞ’taki terör saldırısına dünyadan tepkiler: Türkiye’nin yanında durdular

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör saldırısı sonrası Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Başkan Erdoğan'a taziye mektubu yolladığı belirtildi. Mektupta, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların olmasının onları derinden üzdüğünü belirten Aliyev, "Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, mağdurların ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralananlara şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadeleri yer aldı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, "Bu korkak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." dedi ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenen terör saldırısı karşısında üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, taziye mesajında, terör saldırısıyla ilgili felaket haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazakistan, sivillere yönelik bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınıyor. Bu zor zamanlarda telafisi mümkün olmayan kayıpların acısını mağdurların aileleriyle paylaşarak size ve tüm Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yararlananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
ORTA DOĞU'DAN TAZİYE MESAJLARI GELDİ
Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada Türkiye hükümeti ve halkına dayanışma ve destek mesajı verildi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, bölgesel ve uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturan bu canice saldırı karşısında Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla derin dayanışmasını ifade eder." ifadelerine yer verildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtirken, mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
BATI DÜNYASI SALDIRIYI KINADI
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.
Avrupa ülkeleri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.