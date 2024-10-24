TUSAŞ’taki terör saldırısına dünyadan tepkiler: Türkiye’nin yanında durdular

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör saldırısı sonrası Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Başkan Erdoğan'a taziye mektubu yolladığı belirtildi. Mektupta, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların olmasının onları derinden üzdüğünü belirten Aliyev, "Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, mağdurların ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralananlara şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadeleri yer aldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, "Bu korkak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." dedi ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenen terör saldırısı karşısında üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, taziye mesajında, terör saldırısıyla ilgili felaket haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazakistan, sivillere yönelik bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınıyor. Bu zor zamanlarda telafisi mümkün olmayan kayıpların acısını mağdurların aileleriyle paylaşarak size ve tüm Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yararlananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.