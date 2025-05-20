Tutankhamun’un altın hazinesi sergiye çıkıyor

Büyük Mısır Müzesi'nin ("The Grand Egyptian Museum" - GEM) uzun süredir ertelenen tam açılışının temmuzda yapılacağı bildirildi. Euronews'te yer alan habere göre, kurum bu hafta firavun Tutankhamun'un mezarından 163 yeni eserin daha teslim alındığını duyurdu. Bu, müzeyi efsanevi genç firavunun altın hazinelerinin tam bir sergisini yapmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Bu, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından açıklanan, Kahire'deki Tahrir Meydanı'ndaki Mısır Müzesi'nden gelen son eser teslimatı oldu. Eserler büyük bir özenle taşındı ve GEM'in son teknoloji koruma laboratuvarlarında ayrıntılı bir durum raporu hazırlandı.