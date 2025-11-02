Tutankhamun’un mezarı ziyarete açıldı

Mısır, modern çağın kültürel simgesi olmayı hedefleyen Büyük Mısır Müzesi'nin (GEM) resmi açılışını gerçekleştirdi. Giza'daki Keops Piramidi'nin hemen yanında yer alan dev müze, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 100 bin eserin sergilendiği müzede, Mısır tarihinin yedi bin yıllık dönemine ait eserler bulunuyor. Müzenin en dikkat çekici bölümü, Tutankhamun'un bozulmamış mezarındaki tüm eserlerin ilk kez bir arada sergilenmesi oldu.