Tutuklama emri çıkarılmıştı! Eski Devlet Başkanı UCM'ye teslim edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin insanlığa karşı suç kapsamında yargılanmak üzere Filipinler makamları tarafından bugün mahkeme gözetimine teslim edildiğini bildirdi

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 23:53

UCM'den yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Rodrigo Roa Duterte'nin, Ön Dava Dairesi tarafından çıkarılan tutuklama emri doğrultusunda Filipinler Cumhuriyeti makamlarınca tutuklanarak UCM'ye teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, UCM Savcılık Ofisinin 10 Şubat'ta, Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında cinayet, işkence ve tecavüz suçlarından tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunduğu kaydedildi. Duterte'nin Davao Ölüm Mangası'nın kurucusu olduğu aktarılan açıklamada, Duterte'nin Davao Şehri Belediye Başkanı ve daha sonra Filipinler Devlet Başkanı olarak, 1 Kasım 2011 ile 16 Mart 2019 arasında Filipinler'de işlenen "insanlığa karşı suçlar" kapsamında "cinayet" suçundan sorumlu olduğu bildirildi.

Tutuklu Duterte'nin mahkeme karşısına çıkacağı ilk duruşmanın zamanının daha sonra belirleneceği ifade edildi. UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, Duterte'nin UCM'ye teslim edilmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi. UCM Yazmanı Osvaldo Zavala Giler'in, Filipinler makamlarına uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarını destekleme taahhütlerinden ve ev sahibi devlet Hollanda makamları ile işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, UCM'nin 14 Haziran 2021'de kamuoyuna duyurulan ve 15 Eylül 2021'de kabul edilen, Filipinler'de "uyuşturucuyla savaş" kapsamında 1 Kasım 2011 ile 16 Mart 2019 arasında işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma talebi hatırlatıldı.