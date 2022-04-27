Tutuklu takası Türkiye’de yapıldı

ABD ile Rusya arasındaki gerilim, Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığından ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti. Filmleri aratmayan takas Türkiye'de gerçekleşti. Amerikan basınına açıklama yapan bir ABD'li yetkili takas ile ilgili şu bilgileri verdi: "Takas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye'de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye'ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü."Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, mahkum takasında Türkiye'nin rolü için teşekkür etti. Sullivan, "Trevor Reed'i karşılarken Türkiye'ye onun eve güvenli dönüşünü mümkün kılmakta üstlendiği rol için müteşekkiriz. Türk ortaklarımızın bu önemli konudaki yardımını takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.