Tuzla’da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Tuzla'daki bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Olay, Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının bir anda büyümesiyle bölge yoğun duman altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.