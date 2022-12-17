Twitter, FBI’ın taşeronu gibiydi

Twıtter'ı satın aldıktan sonra peş peşe yaptığı ifşaatla yankı uyandıran Elon Musk, sosyal medya platformunun kirli ve karanlık ağını bir kez daha gözler önüne serdi. Gazeteci Matt Taibbi tarafından "Twitter Dosyaları (Twitter Files)" etiketiyle paylaşılan belgelerin 6. dalgasında, Twitter eski yönetimi ile FBI arasındaki sansür yazışmaları ifşa edildi. Söz konusu ifşaat, şirketin üst düzey bir yetkilisiyle FBI arasında, sosyal medya platformundaki paylaşımların sansürlenmesine yönelik bir iletişim olduğunu gösterdi. Bu iletişimin, Ocak 2020-Kasım 2022 döneminde şirketin üst düzey bir yöneticisi ile FBI arasındaki 150'den fazla elektronik postayı kapsadığı belirtildi.TAIBBI'YE göre, Twitter'ın FBI ile ilişkisi, sanki bir yan kuruluşmuş gibi sürekli ve yaygındı. FBI'ın şirketteki önemli bağlantısının Twitter'ın eski yöneticilerinden Yoel Roth olduğu belirtilen paylaşımlarda, FBI'ın Twitter'ın hizmet kullanım şartlarını ihlal eden hesapların bir listesini hazırladığı aktarıldı. Twitter'ın eski yönetimine dair ifşalara atıfta bulunan Taibbi, "#TwitterDosyaları yeni bir şeyi gösterdi. FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar, düzenli olarak Twitter'a sosyal medya içeriği gönderiyor" dedi. FBI'ın bildirdiği hesaplardan bazılarının ise kapatıldığı aktarıldı.