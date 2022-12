Twitter - medya savaşı büyüyor

Twitter, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.Şirket, hesapları neden kapattığını ve paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamadı. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda; gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçladı. Gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasının ardından Avrupa Birliği'nden Twitter uyarısı geldi.