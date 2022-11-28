Twitter yazılımı, cami teröristini saptayamadı

BATI'YI kötüleyen görüntülere hızla müdahale eden Twitter, Yeni Zelanda'da 2019 yılında 51 Müslüman'ın katledildiği Christchurch Cami katliamına ilişkin videoları ise tespit edemedi. Guardian gazetesine göre cami teröristi Brenton Tarrant'ın çektiği videolar geçtiğimiz cumartesi günü bir kullanıcı tarafından Twitter'a yüklendi ve platformda yayıldı. Twitter ise bu videoyu tespit edip engelleyemedi. Bunun üzerine Yeni Zelanda hükümeti, Twitter'ı uyardı. Platform da videoyu ancak tespit ederek silebildi. Beyazların üstünlüğünü savunan terörist saldırıyı canlı yayınlamıştı.