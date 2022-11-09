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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:02 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:03

Twitter yöneticisi duyurdu: 'Resmi’ etiket özelliği geliyor...

Twitter yöneticisi duyurdu: ’Resmi’ etiket özelliği geliyor...

Twitter yöneticisi Esther Crawford,Twitter’da gerekli şartları yerine getiren hesaplara “Resmi” (Official) etiket özelliğinin getirileceğini duyurdu. Crawford, Resmi etiketin ‘resmi olarak doğrulanmış hesaplar” için kullanılacağını ifade etti.

'RESMİ' ETİKETİ SUNUYORU

Twitter erken aşama ürün yöneticisi Crawford dün yaptığı açıklamada Twitter'a "Resmi" (Official) etiket özelliğinin getirileceğini duyurdu. Resmi etiketin satın alınamayacağını vurgulayan Crawford, daha önce doğrulanmış hesapların tamamının bu etiketi kullanamayacağını belirtti.

Crawford açıklamasında "Pek çok kişi, mavi onay işaretli Twitter Blue aboneleri ile resmi olduğu doğrulanan hesapları nasıl ayırt edebileceğinizi sordu, bu nedenle başladığımızda, seçilmiş hesaplara 'Resmi' etiketi sunuyoruz" dedi.

"BU MAVİ BİR ONAY İŞARETİDİR"

Resmi etiket özelliğini kullanacak hesaplar arasında 'devlet hesapları, şirketler, iş ortakları, medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişilerin yer alacağı' ifade edildi. Crawford mavi tik özelliği ve Twitter Blue aboneliği hakkında ek bilgi vererek "Yeni Twitter Blue, kimlik doğrulamayı içermez, bu mavi bir onay işaretidir ve belirli özelliklere erişim sunan, isteğe bağlı, ücretli bir aboneliktir" ifadelerini kullandı

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Twitter yöneticisi duyurdu: 'Resmi’ etiket özelliği geliyor...
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