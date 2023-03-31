Twitter’dan algı operasyonu itirafı

SABAHGazetesi, Twitter'daki algı operasyonlarının nasıl yapıldığını deşifre etti. İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlarca yönetilen bot hesaplardan yapıldığı, botların yüzde 27'sinin ise FETÖ ve PKK'ya ait hesaplar olduğu ortaya çıktı. Yaşananların, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.SABAH Gazetesi'nin başlattığı yayınların, Daily Sabah tarafından dünyaya taşınmasının ardından Elon Musk, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Musk, algoritmalarda manipülasyon olduğunu dolaylı olarak itiraf ederken, yeni bir düzenleme içerisinde de olduklarını kaydetti. Musk dün de yaptığı paylaşımda "Algoritma öğlen Pasifik Saati'nde açık kaynağa geçiyor" ifadelerini kullandı.ABD'li milyarder Musk, Twitter'ı geçtiğimiz aylarda 44 milyar dolara satın almıştı. Musk daha önce de Twitter'ın sunduğu algoritma ile kullanıcıların farkında olmadan manipüle edildiğini sosyal medya hesabından ifade etmiş ve Twitter algoritmasının açık kaynak olmasını istediğini belirtmişti.