Twitter’dan PKK/YPG hesaplarına koruma

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski şirket yönetiminin kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve FBI'dan sonra şimdi de Savunma Bakanlığı (Pentagon) ifşa oldu.Twitter'ın eski yönetimi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında CENTCOM'un psikolojik harekâtlarının parçası olan hesapların koruma listesine alınmasını ve bu hesaplara onaylı hesap (mavi tik) işareti verilmesine ilişkin yazışmalar çıktı. CENTCOM'un, Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Ortadoğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak amacıyla Twitter'ın korumaya aldığı hesapları kullandığı kaydedildi. Bazı hesapların, ABD destekli YPG/PKK terör örgütünün tanıtımını yaptığı ifade edildi.ELON Musk, Twitter'da açtığı bir ankette takipçilerine, "Görevimi bırakmalı mıyım?" diye sormuştu. Kullanıcıların yüzde 57'si Musk'ın istifasını istemişti. Musk yaptığı son açıklamada, "Bu işi alacak kadar salak birini bulur bulmaz CEO görevinden ayrılacağım!" dedi.