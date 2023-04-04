Twitter’ın logosunu değiştirmişti: Musk’ın başı ‘mavi tik’le dertte

Beyaz Saray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, Twitter'ın "mavi tik" uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor. Mavi tik, kullanıcılara daha uzun metinler yazıp yüksek çözünürlüklü videolar paylaşabilmenin yanı sıra gönderileri yeniden düzenleme gibi bazı imkanlar tanıyor.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından sosyal medya platformu daha önce ücretsiz verilen "mavi tik" için aylık ödeme talep ederken, aralarında Beyaz Saray'ın da olduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla tanınmış kişi Twitter'a ödeme yapmaya yanaşmıyor.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından LeBron James de "mavi tik" için ödeme yapmayacağı için bu özelliğin yakında hesabından kaldırılabileceğini kaydetti.