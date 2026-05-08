U dönüşleri bıktırdı

İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı kirli savaş, dünyayı bilinmezliğe sürüklemeye devam ediyor. ABD ile İsrail'in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda başlayan küresel enerji ve gıda krizi riski haftalardır ülkeleri zora sokuyor. İran ile ABD arasındaki ateşkes sürerken, anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor. ABD medyasına göre İran yönetimin, Washington'un sunduğu 14 maddelik anlaşma metnine cevabını dün vermesi bekleniyordu. Ancak 28 Şubat'tan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı sayısız U dönüşü ise hâlâ sürüyor.

BU KAÇINCI 48 SAAT

Savaşı neden başlattıklarına dair dünyayı ikna edemeyen Trump dün yaptığı açıklamada savaşın "kısa süre içinde biteceğini" söyledi.

ABD merkezli CNN'deki haberde Trump'ın çelişkili açıklamalarına dair "Eğer sözler savaş kazansaydı, Trump'ın İran'la olan çatışması çoktan sona ermiş olurdu. Ancak başkan, başlangıçta en fazla bir buçuk ay sürmesi planlanan ve şimdi 10. haftasına girerek çıkmaza dönüşen bu savaştan hâlâ bir çıkış yolu bulabilmiş değil" denildi.

Independent'ın haberinde "Trump'ın İran savaşındaki U dönüşleri Körfez ülkelerini endişelendiriyor" denildi.

Wall Street Journal'ın analizinde "ABD'nin tereddütlü tavrı Körfez ülkelerinin güvenini sarsıyor" yorumu yapıldı.

CBS News, Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla başlattığı, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı operasyonunu, Suudi Arabistan'ın ülkesine ait üs ve hava sahası kullanımını askıya almasının ardından durdurduğunu yazdı.

ABD'NİN HASARI BİLİNENDEN FAZLA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşta, İran'ın bölgedeki ABD askeri tesislerine ait en az 228 hedefi vurduğu ve hasara yol açtığı, bu sayının ABD hükümetinin daha önce açıkladığından çok daha yüksek olduğu duyuruldu.

İSRAİL MEDYASI: FELAKET OLUR

İsrail basını, ABD'nin savaşı sona erdirmek için İran'a önerdiği belirtilen mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinin "İsrail için felaket" olacağını iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin ABD'nin İran'a önerdiği anlaşmadan endişe duyduğu belirtildi.

ALMAN BASINI: HÜRMÜZ, TÜRKİYE'Yİ ENERJİ SÜPER GÜCÜ YAPIYOR

Münih merkezli Focus Online haberine göre, Türkiye, Hürmüz krizini fırsata çeviriyor. Türkiye'nin Avrupa, Ortadoğu ve Asya arasında "vazgeçilmez jeo-ekonomik düğüm noktası" olarak kendini konumlandırdığı belirtildi. Analize göre Türkiye, yeni küresel enerji düzeninin en güçlü aktörlerinden biri haline geliyor. Analizde ayrıca, Avrupa'nın enerji konusunda Türkiye'ye bağımlı kalabileceği belirtildi.

ATEŞKESTE FOSFOR BOMBALI SALDIRI

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 5 kişi daha yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes sonrası çarşamba günü ilk kez hedef aldıkları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırılarının süreceği tehdidinde bulundu.