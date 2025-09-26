UAEA, Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştüğünü bildirdi!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir dron düşürüldüğünü ve yerel saatle 01.00 civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Öte yandan açıklamada dronlardan birinin düştüğü yerde 4 metrekare ve 1 metre derinliğinde çukur gözlemlendiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 01:46

UAEA'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, sahadaki UAEA ekibinden alınan bilgiye göre Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin çevresinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir dronun düşürüldüğü bildirildi.

1 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR Dün gece geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde 22 dron gözlemlendiği ve bazılarının tesise yarım kilometre kadar yaklaştığı aktarılan açıklamada, UAEA ekibinin, yerel saatle 01.00 civarında silah sesleri ve patlamalar duyduğu kaydedildi. Açıklamada, ekibin, dronlardan birinin düştüğü yeri ziyaret ettiği ve yüzeyde 4 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur gözlemlediği ifade edildi. Buranın yakınlarındaki metal yapıların şarapnel parçalarından dolayı hasar gördüğü ve çarpma alanının yakınında bulunan araçların camlarının kırılmış olduğu bildirilen açıklamada, nükleer güvenlik üzerinde doğrudan bir etkinin olmadığı belirtildi. Olayda herhangi can kaybı da yaşanmadığı aktarıldı. Açıklamada sözlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, şunları ifade etti: