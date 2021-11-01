UBP’nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu oldu

UBP'nin 22. Olağan Kurultayı, 30-31 Ekim tarihlerinde Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Kurultayda genel başkanlık için Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre yarıştı.

Oyların yüzde 60,7'sini alan Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Taçoy, yüzde 32,9; Töre ise yüzde 5,4 oy aldı.

İki gün süren oylamada toplam 8 bin 727 oy kullanıldı.

Sucuoğlu 5 bin 295, Taçoy 2 bin 869 ve Töre 468 oy alırken 95 oy ise geçersiz sayıldı.

UBP Divan Başkanı Sunat Atun, sonuçları açıklayarak ilk turda salt çoğunluğu elde eden Sucuoğlu'nu UBP'nin yeni genel başkanı ilan etti.

Sucuoğlu, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, tek hedeflerinin "tek başına iktidar" olduğunu belirtti.

Diğer adaylara da teşekkür eden Sucuoğlu, "Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz. Biz gemiyi batırmayacağız. Hiç kimse kaybetmeyecek, omuz omuza devam edeceğiz." dedi.

Sucuoğlu, UBP'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu tezlerin hepsine yüzde yüz destek verdiğini söyledi.

Ana vatan Türkiye ile yıllardır bu davayı götürdüklerini ve götürmeye devam edeceklerini kaydeden Sucuoğlu, Türkiye sevgisinin UBP içerisinde asla tartışılamaz olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, konuşmasında partisinin ülke ekonomisine verdiği öneme dikkati çekti.

Erken seçim sonu veya seçime kadar kurulacak seçim hükümetinin en önemli hedefinin ekonomi olacağını vurgulayan Sucuoğlu, "Vatandaşımızın cebindeki 5 kuruşu 10 kuruş nasıl yapabiliriz, onun kavgasını ve mücadelesini vereceğiz." dedi.

Sucuoğlu'nu destekleyenler, kurultayın yapıldığı salonda kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANI TATAR, HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ SUCUOĞLU'NA VERECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, en yakın tarihte UBP'nin yeni genel başkanı Sucuoğlu'na yeni hükümeti kurma görevi vermesi; Sucuoğlu ile görüşmesinde erken seçim konusunu da ele alması bekleniyor.

KKTC'de eski UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim'de, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, hükümetin istifasını sunmasının ardından yeni hükümetin oluşumuna yönelik temaslarını sürdürerek Cumhuriyet Meclisindeki siyasi parti liderleri ve bağımsız milletvekilleri ile görüşmüştü.

Öte yandan Tatar, UBP Kurultayı'nda genel başkanlığı kazanacak kişiye hükümeti kurma görevini vereceğini ve bu hükümetin seçime kadar gideceğini ifade etmişti.