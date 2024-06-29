Üç aileye daha soykırım

Katil İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yiyecek ve su arayanlar dâhil masum sivilleri katletmeye devam ediyor. Son 48 saatte 69 artarak 37 bin 834'e yükseldi. İsrail ordusu son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, 69 Filistinli daha hayatını kaybetti, 429 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, günlerdir havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde onlarca evi hedef aldı. Saldırılarda yollar ve altyapı da hedef alındı.İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi vurdu. İsrail savaş uçakları ed-Derec Mahallesi'nde "Ebu Kumeyl" ailesine ait bir ev ile es-Sabra Mahallesi'nde "Kuveyder" ailesine ait bir evi bombaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Sabra Mahallesi'nde de bir araca düzenlediği roket saldırısında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Öte yandan Refah kentine düzenlediği saldırılarda da 13 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların evlerde ablukada olduğu, hastanelere ulaşamadığı aktarılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) abluka altındaki aileleri kurtarmak ve yaralılara ulaşmak için acil harekete geçmesi talep edildi. İsrail'in engellemeleri nedeniyle sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor.İSRAİL ordusu, Gazze merkezindeki Deyr el-Balah'ta su dağıtım noktalarından birinde su doldurmaya çalışan bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu bombardımanda El Gazi ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin çocuk olduğu ve hastaneye giderken babasının kollarında kanlar içinde yaşamını yitirdiği belirtildi.İSRAIL ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliama devam ederken bu soykırıma ABD'nin de ortak olduğu bir kez daha kanıtlandı. İsrail'i sivillere yönelik zulmü nedeniyle eleştiren ABD'nin 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 900 kiloluk MK-84 bombalarından en az 14 bin tanesini İsrail'e gönderdiği bildirildi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan isimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililerin paylaştığı bilgiye göre ABD, İsrail'e 14 bin MK-84'e ek olarak 6 bin 500 adet 220 kiloluk bomba ve 3 bin adet Hellfire hassas güdümlü havadan karaya füze gönderdi. Ayrıca bin adet sığınak delici bomba ve 2 bin 600 adet havadan atılan küçük çaplı bomba tedarik edildiği aktarıldı. Yetkililer, tedarik zamanına dair bilgi paylaşmadı.