Üç günde 1016 Filistinli katledildi

İsrail, bombardımanı güneye doğru genişletiyor. Kaynaklar, bu ilerlemenin İsrail'in Gazze Şeridi merkezini güneyinden ayırma girişimi olduğuna işaret etti. Böylece İsrail için, Gazze'nin iki değil üç parçaya bölünmesini, her alanın karelere ayrılmasını kolaylaştıracak. Sahadaki çatışmalar ise şiddetleniyor. İsrail'in gece boyunca, Gazze'ye hava, kara ve denizden saldırdı. Filistinli yetkililer 3 gündür devam eden saldırılarda 1016 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail, ün Al-Amal hastanesi yakınlarına da saldırı düzenledi. Hamas'tan "İsrail saldırılarına son vermeden ve kalıcı ateşkes sağlanmadan esir takası olmayacak" açıklaması geldi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerindeki Filistinli sivillere tahliye yolu gösteren haritayı Arapça olarak paylaştı. İngiliz The Guardian, bu haritalarla ilgili korkunç gerçeği gözler önüne serdi. İsrail'in Filistinli sivilleri sığınması için teşvik ettiği bölgelere saldırılarını artıracağını yazan gazete "İsrail dağıttığı tahliye broşürlerinde QR kodu ile erişilebilen yeni ızgara sistemi kullanıyor. Bu haritalarla Hamas hedef alırken sadece birkaç bloğu kaplayan alanları terk etmelerini emrederek siviller daralan bir savaş alanına hapsediliyor. Siviller vurulduğunda da 'yanlışlıkla' hedef alınmış oluyor!" yorumu yaptı.